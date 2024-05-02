BBP Genel Başkanı Destici, Muğla'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni anayasada devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, kültürümüz, inancımız, kurucu değerlerimiz, Türklük kavramı, anadil, eğitim dili başta olmak üzere bizi bir arada tutan kavramlarımızın mutlaka muhafaza edilmesi gerekir." dedi.

Destici, Muğla'daki programında ilk olarak Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Destici, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Destici, BBP'nin kurulduğu günden bugüne kadarki çizgisine bakıldığında, partisinin hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğini söyledi. BBP'nin Türkiye partisi olduğunu belirten Destici, seçimde Türkiye'nin her bölgesinden belediye başkanlıkları kazandıklarını kaydetti. Batman ve Şırnak'ta ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, Türkiye'de yaşayanların bin yıldır kardeş olduğunu, kimsenin ayrıştırmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta terör örgütünün uzantıları, aşırı marjinal sol grup temsilcilerinin ellerindeki sopalarla polislere saldırdığını ifade eden Destici, "Devletin polisine vuruyorlar ve polis o kadar vakarlı ve sabırlı bir tutum gösterdi ki bunlara karşılık vermedi. İstiyorlar ki ortalık karışsın ve onlar da bundan nemalansın. O polise sopalarla saldıranlar asla işçi, işçi dostu değildir. Bu milletin de evladı değildir. Olsa olsa ya teröristtir ya haindir başkası Türk polisine, Türk askerine saldırmaz." diye konuştu.

Yeni anayasaya "Evet" dediklerini dile getiren Destici, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirtti. Destici, "Yeni anayasada devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, kültürümüz, inancımız, kurucu değerlerimiz, Türklük kavramı, anadil, eğitim dili başta olmak üzere bizi bir arada tutan kavramlarımızın mutlaka muhafaza edilmesi gerekir. Terör ve teröristle mücadelede daha kesin hükümlerin yer alması lazım ki kimse devlete ve ülkeye kafa tutmayı, terör örgütlerini desteklemeyi aklının ucundan dahi geçirememeli." değerlendirmesinde bulundu.