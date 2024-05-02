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        Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk defa organize edilen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:16
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        Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk defa organize edilen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Rusya, Kazakistan, Hırvatistan, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Karadağ'dan 16 yelkenli yat ile 150 sporcu mücadele ediyor.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflarına göre start aldı.

        IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında yarışan yatlar, ilk gün yarışlarında koy içinde üç yarış yaptı.

        Dört gün sürecek yarışlarda 11 teknik yarış yapılacak.

        Şampiyona 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Organizasyonun ilk gününde sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şöyle:

        IRC-1

        1- Farraway (Zafer Öznur)

        2- Vakkorama (Cem Hakko)

        3- Favorit (Maksim Nemchenko)

        IRC-2

        1- Wings Racing (Fırat Şahin)

        2- Fox-L (Aleksandra Chicherova)

        3- St.Anna (Ivan Kadetov)

        IRC-3

        1- Bogatyr (Igor Rytov)

        2- Omani (Tunca Çalışkan)

        3- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

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