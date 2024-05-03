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        Bodrum'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:48
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        Bodrum'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Hakkında, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları olmak üzere iki suçtan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan M.Ö. ve G.Ö'nün yeri tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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