Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        TCG Nusret Müze Gemisi Marmaris'te ziyarete açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, TCG Nusret Müze Gemisi, vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCG Nusret Müze Gemisi Marmaris'te ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, TCG Nusret Müze Gemisi, vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açıldı.

        Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, Marmaris yat Limanı'nda ziyaret edilebiliyor.

        Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'ni çok sayıda öğrenci, vatandaş ve turistler ziyaret etti.

        İlk, orta ve lise okulları sınıf olarak, bazı vatandaşlar gemiyi ziyarete çocuklarıyla geldi. Modern seyir cihazlarıyla donatılmış gemide, ziyaretçilere bilimsel veriler görsel olarak aktarılıyor.

        Ziyaretçiler gemide ve gemi manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Gemi, ilçede 5 Mayıs'a 09.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatlerinde açık olacak. Geminin Ege ve Akdeniz'de 8 Haziran'a kadar liman ziyaretleri yapacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Play-Off için kenetlenen Bodrum FK taraftardan destek istedi
        Play-Off için kenetlenen Bodrum FK taraftardan destek istedi
        Fethiyespor, sezonu Erzincan'da bitirecek
        Fethiyespor, sezonu Erzincan'da bitirecek
        Bakan Yumaklı: Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklı
        Bakan Yumaklı: Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklı
        BGC üyelerinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'a hayırlı olsun ziya...
        BGC üyelerinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'a hayırlı olsun ziya...
        Bodrum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
        Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı