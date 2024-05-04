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        BGC'den yeniden görevine başlayan Saylak'a hayırlı olsun ziyareti

        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine yeniden başlayan Barış Saylak'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:54
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        BGC'den yeniden görevine başlayan Saylak'a hayırlı olsun ziyareti
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        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine yeniden başlayan Barış Saylak'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarete, BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan ile dernek üyeleri Fikret Hıdır ve Hamdi Yörür katıldı.

        Keyifli bir sohbet havasında geçen ziyarette Saylak, Bodrum'da görev yapan gazetecilerin bir arada olmasından oldukça mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Saylak, yeniden göreve geldiği için mutlu olduğunu ve daha iyi projelere imza atmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

        Muğla'yı çok sevdiğini ve bölgeye hizmete devam edeceğini belirten Saylak, "Muğla'mızın her bir köşesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Biz bu güzelliklerin farkındayız. Muğla'da biliyorsunuz su sorunumuz var. Barajlarımızdaki su seviyemiz oldukça düşük. Bu nedenle daha az su kullanarak tarım yapma çalışmamız var. Bu kapsamda projeler geliştirerek daha az su kullanmayı planlıyoruz." dedi.

        BGC Başkanı Eren Ayhan da dernek üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Yeniden görevinizde başarılar diliyorum. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinizde çok aktif çalışmalar yürütüyorsunuz. Bizde bu projelerin özellikle Bodrum kısımlarını sık sık takip ediyoruz. Hem şahsım hem de BGC üyeleri adına Bodrum ve Muğla'da çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ben birçok ziyarette şunu söylüyorum. Muğla'da gazetecilik yapmak zor bir görevdir. Özellikle kıyı kesimlerde basın mensubu olmak daha da zordur. Bu zorlukları yerel yönetimlerle yeneceğimizi düşünüyorum."

        Ziyaretin ardından Ayhan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü anı defterini imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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