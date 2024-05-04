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        Datça'da bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor

        Datça ilçesinde bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:57
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        Datça'da bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor
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        Datça ilçesinde bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor.

        Deniz turizminde faaliyet gösteren tekneler bakımları yapılarak, vinç ve portatif kızaklarla denize indirilmeye başladı.

        Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ yaptığı açıklamada, 2024 sezonu için tüm teknelerimizin kara bakımlarını yaparak denize indirdiklerini söyledi.

        Dağ, "2024 sezonunda Datça'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı tüm misafirlerimize, aileye özel günü birlik turlar, mehtap turları, evlenme ve doğum günü organizasyonları, günlük haftalık yatılı turlar, yelkenli tekne ile yelken seyri turları ve dalış teknesi ile koylarda tüplü dalış turları yapabilme imkanları sunuyoruz. kazasız belasız hayırlı sezonlar diliyorum, Datça anlatılmaz yaşanır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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