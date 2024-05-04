Datça'da bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor

Datça ilçesinde bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor.

Deniz turizminde faaliyet gösteren tekneler bakımları yapılarak, vinç ve portatif kızaklarla denize indirilmeye başladı.

Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ yaptığı açıklamada, 2024 sezonu için tüm teknelerimizin kara bakımlarını yaparak denize indirdiklerini söyledi.

Dağ, "2024 sezonunda Datça'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı tüm misafirlerimize, aileye özel günü birlik turlar, mehtap turları, evlenme ve doğum günü organizasyonları, günlük haftalık yatılı turlar, yelkenli tekne ile yelken seyri turları ve dalış teknesi ile koylarda tüplü dalış turları yapabilme imkanları sunuyoruz. kazasız belasız hayırlı sezonlar diliyorum, Datça anlatılmaz yaşanır." dedi.