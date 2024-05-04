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        MUSKİ'den Bodrum'da içme suyu hattında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama:

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle 16 mahallede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:50
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        MUSKİ'den Bodrum'da içme suyu hattında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama:
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        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle 16 mahallede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Torba Mahallesi ana içme suyu hattında patlak meydana geldiği hatırlatıldı.

        Patlamanın ardından 16 mahallede su kesintisinin yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yalıkavak, Koyunbaba, Gümüşlük, Bahçelievler, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Küçükbük, Farilya, Dirmil, Geriş, Turgutreis ve Dağbelen mahallelerimizi etkileyen arızanın yaşandığı bölgede ekiplerimiz ilk andan itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Arızanın tamiratı, boşalan boruların ve depoların tekrar dolması süresince belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Tamirat çalışmaları ve su kesintisi ile ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bodrumlu hemşerilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz."

        İlçede dün gece saatlerinde Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yolda çökme olmuş, tonlarca su da çevreye akmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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