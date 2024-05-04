Dalaman'da dondurma üreticisi müşterilerine karpuzlu vegan dondurma hazırlıyor

MUĞLA(AA ) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir dondurma üreticisi müşterilerine karpuzlu vegan dondurma hazırlıyor.

Dalamanlı dondurma üreticisi Şükrü Çöllü, mevcut doğal ürünlerinin yanında vegan dondurma üreterek müşterilerine yeni bir ürün sunuyor.

Çöllü, yaptığı açıklamada, yaklaşık 26 yıldır Dalaman'da dondurma üreticiliği yaptıklarını söyledi.

Karpuzlu vegan dondurmanın ilgi gördüğünü belirten Çöllü, "Yeni lezzetlere açık dondurma severlerin vegan ürünümüzle sütteki laktozu sindiremeyen, sütün besin değerlerinden faydalanamayan misafirlerinin de rahatsız olmadan rahatça dondurma yemelerini sağlıyoruz." dedi.

Vegan dondurmanın yapım aşamalarını anlatan Çöllü, püf noktasının bölgedeki doğal meyveler ve doğal yağlı inek sütü olduğunu belirtti.

Çöllü, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki tarlalardan yetişen karpuz, limon, böğürtlen, nar, portakal, çilek, kavun gibi meyvelerden sütün de en yağlısı ile dondurmalarımızı hazırlıyoruz. Yerel üreticilerimizle ortaklaşa çalışıyoruz. İmalathanemizde dondurmalarımızı küçük paketlerle hazırlayıp şoklayarak İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm ülkeye gönderiyoruz. 17 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ben Dalamanlıyım, Dalaman ve dondurmanın harflerinden "DADO" markasını oluşturduk. Yerel, bölgesel ve ulusal bazda ilerlemeyi hedefliyoruz."