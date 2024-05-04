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        Muğla'da olası teleferik kazası için kurtarma tatbikatı yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teleferikten kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:41
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        Muğla'da olası teleferik kazası için kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teleferikten kurtarma tatbikatı yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Fethiye-Babadağ teleferik işletmesinde JAK Timi, uzman personel ve Babadağ teleferik işletme çalışanlarının katılımıyla teleferik kazalarına ani müdahale etmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikat, telesiyejden ve teleferik kabinlerinden dikey kurtarma ve yatay tahliye ile kurtarma yapılarak başarıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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