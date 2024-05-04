Muğla'da olası teleferik kazası için kurtarma tatbikatı yapıldı

Tatbikat, telesiyejden ve teleferik kabinlerinden dikey kurtarma ve yatay tahliye ile kurtarma yapılarak başarıyla tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Fethiye-Babadağ teleferik işletmesinde JAK Timi, uzman personel ve Babadağ teleferik işletme çalışanlarının katılımıyla teleferik kazalarına ani müdahale etmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

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