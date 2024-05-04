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        Fethiye'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 23:28 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:28
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        Fethiye'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

        Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle 29 Nisan'da özel bir hastaneye başvuran Ulviye Aybers'e, astım ve influenza tanısı konuldu.

        Doktorun göğüs hastalıkları servisinde yatarak tedavi olması önerisini kabul etmeyen Aybers, ilaç tedavisi gördükten sonra hastaneden ayrıldı.

        Aybers, bugün tekrar rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye ulaştırıldı.

        Burada yapılan işlemler sonucunda hastanın sevkine karar verilerek, Komuta Kontrol Merkezi tarafından hastanın nakline uygun hastane araştırıldı.

        Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, hastanın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Ambulansla Dalaman Havalimanına getirilen hasta, buradan ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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