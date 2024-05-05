Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 63 Ahmet Aslan), Süleyman Özdamar (Dk. 72 Furkan Apaydın), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 63 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 73 Brazao), Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 80 Ege Bilsel)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Burak Öksüz (Dk. 45 Skhirtladze), Duhan Aksu (Dk. 46 Atila Turan), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Kharaishvili), Amaral, Candeias (Dk. 68 Barış Alıcı), Beridze, Sheidaev (Dk. 45 Vukovic)
Goller: Dk. 3 Kenan Özer, Dk. 39 Samet Yalçın, Dk. 66 Mohammed (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 24 Mohammed, Dk. 52 Kenan Özer, Dk. 77 Celal Dumanlı (Bodrum FK)
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