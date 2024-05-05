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        Bodrum'da Hıdırellez Şenliği yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:19
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        Bodrum'da Hıdırellez Şenliği yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

        Bodrum Mandalin Çiçeği Derneğinin çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen etkinlik, Kumbahçe Mahallesi'nde Giritli Teyze Plajı'nın bulunduğu bölgede gerçekleştirildi.

        Yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlik alanında çeşitli gösteriler, kaşıkla yumurta taşıma, kıyafet tasarımı ve halat çekme yarışmaları ile konserler gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.

        Bodrum Mandalin Çiçeği Derneği Başkanı Didem Pekdemir, yaptığı açıklamada, Kumbahçe Muhtarlığı ev sahipliğinde düzenledikleri şenliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Etkinliğin amacının paylaşmak, birlikte olmak ve doğanın doğuşunu kutlamak olduğunu ifade eden Pekdemir, "Geleneklerimizi yaşatmayı amaçlıyoruz çünkü biz geleneklerimizden bugüne geliyoruz. Geçmişimiz yoksa bugünümüz de yoktur diye düşünüyorum. Hıdırellez şenliği birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi için çok önemli. Bugün herkesin niyetinin kabul olmasını diliyoruz." dedi.

        Pekdemir, gece yarısından kısa bir süre önce tamamlanacak etkinlikte, Hıdırellez ritüellerinden biri olan ateş de yakacaklarını belirtti.

        Şenliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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