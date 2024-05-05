Fethiye'de 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Ali Gürbüz kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Ali Gürbüz kazandı.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen güreşlere, 71'i başpehlivan 1004 güreşçi katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz birinci oldu.

Güreş ağalığı için 5 kişinin yarıştığı açık artırmayı, 5 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Bayram Kiremitli'nin oğlu Batuhan Kiremitli (22) kazandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene başlattıkları güreşi bu yıl bölgeye birçok hizmeti olan merhum Mustafa Kiremitli adıyla devam ettirdiklerini söyledi. Birbirinden değerli güreşçilerin ata sporunun yaşamasına vesile olduğunu belirten Karaca, bir sporcunun kolay yetişmediğini onlara destek olunması gerektiğini kaydetti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Anadolu'nun her yerinde yağlı güreş kültürünün devam ettiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.​​​​​​​