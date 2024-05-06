Fethiye'de öğrenciler yayaya öncelik farkındalığı için kara yolunda kostümlerle yürüdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, yayaya öncelik konusunda farkındalık oluşturmak için hazırladıkları afiş ve kostümlerle yürüyüş yaptı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ile İbrahim Gül Anaokulu yayaya geçiş önceliği için proje hazırladı.

Proje kapsamında sloganların yer aldığı afiş ve kostüm hazırlayan öğrenciler, okulun bulunduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında öğrenciler ellerinde afişlerle "Trafik hayattır", "Yayaya yol ver, kırmızıda dur" sloganlarını söyledi.