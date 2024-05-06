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        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri 283 yolcu getirdi

        Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:13
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        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri 283 yolcu getirdi
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        Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 159 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 283 yolcu ile 194 personel bulunuyor.

        Gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı, turistik ilçeyi gezdi.

        "Star Legend", akşam saatlerinde Santorini Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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