Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri 283 yolcu getirdi

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 159 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 283 yolcu ile 194 personel bulunuyor.

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