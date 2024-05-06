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        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü görevdeki bir ayını değerlendirdi

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve geldikten sonraki ilk bir ayını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:47
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        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü görevdeki bir ayını değerlendirdi
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        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve geldikten sonraki ilk bir ayını değerlendirdi.

        Siteler Mahallesi'nde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ünlü, "hayırlı olsun" ziyaretlerinden fırsat buldukça turizm sezonun açılışı ve mahallelerdeki sorunların tespiti hakkında bilgi edinmeye çalıştığını söyledi.

        Zorlu bir göreve talip olduğunu ve çalışmak için geldiğini belirten Ünlü, gazetecilerin sorusu üzerine belediyenin borcunun üstesinden Marmaris'in geleceğini ifade etti.

        Ünlü, belediyelerin borçlarının gündeme getirilmesini doğru bulmadığını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Marmaris Belediyesi'nin 600 milyon lira borcu var. Bunu da bir şekilde yapılandırıp üstesinden geleceğiz. Hem gelirleri hem de maliyetleri düşürücü çalışmalar içindeyiz. Ciddi personel fazlalığımız var. Olması gerekenden fazla personel var. Kanuni kısıtlamalar ve düzenleme yapma zorunluluğu var. Verimlilik ve kanuni şartlar personel çıkartmaya zorluyor. Toparlayacağız, Marmaris güçlü bir bölge. Sıkıntımız olabilir ama bunların üstesinden geleceğiz."

        Bir soru üzerine kaçak yapılaşma ile mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Ünlü, vatandaşlara kaçak yapılaşma konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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