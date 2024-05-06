Muğla'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

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