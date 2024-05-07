Muğla'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olmak suçundan Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan M.İ'nin Dalaman'da olduğu tespit edildi.

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