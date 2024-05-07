Muğla'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olmak suçundan Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan M.İ'nin Dalaman'da olduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan M.İ, adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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