İztuzu Plajı'nın kara bölümünü ve Sarıgerme Plajı'nı Ortaca Belediyesi işletecek

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, ilçedeki İztuzu Plajı'nın kara bölümü ve Sarıgerme Plajı'nı 30 Mayıs 2029'a kadar belediyenin işleteceğini bildirdi.

Tezcan, yaptığı açıklamada, 31 Mayıs 2024'te sözleşme süreleri sona eren İztuzu Plajı kara bölümü ve Sarıgerme Plajı'nın sözleşme sürelerinin 5 yıl daha uzatıldığını belirtti.

Ortaca Belediyesi ve Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) arasında yapılan sözleşmeyle her iki plajı da Ortaca Belediyesi'nin iştiraki DALBEL'in işleteceğini kaydeden Tezcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: