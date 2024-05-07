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        Dalaman'da kırlangıçlar yuvalarını binaların dış cephesine yaptı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kırlangıçlar 4 katlı bir binanın dış cephesine, çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:39
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        Dalaman'da kırlangıçlar yuvalarını binaların dış cephesine yaptı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kırlangıçlar 4 katlı bir binanın dış cephesine, çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşıyor.

        Kırlangıçlar, sabah ve akşam saatlerindeki çok toplu uçuşları ve cıvıltılarıyla mahalle sakinlerini sevindiyor.

        Mahalle sakini Tayfun Okur, bina yapılmadan önce ağaçlık bölgede yaşayan kırlangıçların bina yapılınca duvarlara yuva yaptığını ve heyecanla buna tanık olduklarını anlattı.

        Kuşların evin bir parçası olduğunu ifade eden Okur, "Önce birkaç yuva ardından şu anda yaklaşık 20-30 yuva oldu. Yapılan yuvaları ilk kez görenler çok şaşırıyor. Birçok kişi fotoğraf ve video çekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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