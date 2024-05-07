Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Tamara Sinava, kısa süre sonra kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Sinava, ekiplerce ilk müdahalesi yapılarak sedyeyle ambulansa ulaştırıldı.
Sinava, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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