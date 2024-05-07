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        Bodrum'a "Emerald Azzurra" gemisiyle 84 yolcu geldi

        Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:43
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        Bodrum'a "Emerald Azzurra" gemisiyle 84 yolcu geldi
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        Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki gemide çoğu Kanadalı 84 yolcu ile 75 personel bulunduğu öğrenildi.

        Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        "Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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