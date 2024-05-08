Dalaman'da bilim fuarı sergisi düzenlendi

Açılışta konuşan Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Cafer Binici , TÜBİTAK projeleri ile öğrencilerin gelişimine ağırlık verdiklerini söyledi.

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