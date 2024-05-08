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        Muğla'da Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu kuruluyor

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun kurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:57
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        Muğla'da Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu kuruluyor
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun kurulacağını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda TÜRSAB temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Aras, turizmin tüm paydaşlarının bu platformda olacağını söyledi.

        Muğla'nın sadece deniz, kum, güneş turizmi ile değil kültür, sağlık, spor, gastronomi ile de yerli ve yabancı misafirleri çekeceğini belirten Aras,"Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalara başladık. Muğla'da Turizm platformu kurmayı planladık. Turizm platformunda sektör, oda temsilcileri, turizm profesyonelleri, STK, meslek odalarından, üniversitemizden akademisyenler olacak. Bir danışma kurulu olarak da görev yapacak." dedi.

        Platformda tespit edilen tüm hususların yetkisine göre yerel yönetimi veya merkezi idareyi hassasiyetle harekete geçireceğini vurgulayan Aras, platformun koordinatörlüğünü Cumhur Güven Taşbaşı'nın yapacağını kaydetti.

        Aras, turizmin sadece deniz, kum ve güneş olarak sınırlanamayacağını Muğla'nın kültürel zenginlikleri, sağlık, spor turizmi ve diğer alanlarla söz sahibi bir şehir olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

        "Turizm sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Özellikle kültür, doğa, sağlık, spor, gastronomi ile turizm çok yönlü bir alan. Platformumuz sadece turizmle ilgili değil Muğla’nın tüm sorunları ile ilgili danışmanlık yapacak. Çünkü turizm bir bütündür. Kentin altyapısından mimarisine, toplu ulaşımdan trafiğine, çevresinden estetiğine kadar ilgili. Turizmcilerin bizlerden beklentisinin büyük olduğunun farkındayız. Onların bu konudaki bütün tespitlerini masaya yatırıp sorumluluk alanımızdaki tüm problemleri çözmek istiyoruz. Birlikte karar vereceğiz, birlikte yöneteceğiz çünkü Muğla'mız bir bütündür."

        Aras, Muğla'nın aynı platformda bir bütün olarak tanıtılması gerektiğini anlatarak, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda da Muğla ve tüm ilçelerini birlikte tanıtmayı planladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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