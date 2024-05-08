Bodrum'a "Seabourn Encore" kruvaziyeri 556 yolcu getirdi
Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Santorini Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 556 yolcu ile 424 personel bulunduğu belirtildi.
İşlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, tarihi yerleri gezdi.
Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
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