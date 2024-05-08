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        Bodrum'da yüzlerce kişinin katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:33
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        Bodrum'da yüzlerce kişinin katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla deniz dibi, "Daha Temiz Bir Bodrum İçin" sloganıyla da kıyı temizliği programı düzenlendi.

        Kumbahçe, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'nda eş zamanlı başlatılan temizliğe ilçe genelindeki okullardan öğrencilerin yanı sıra belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Kıyı temizliğinde onlarca torba çöp toplandı.

        Kumbahçe sahilinde dalgıçların da katıldığı deniz dibi temizliğinde de cam, pet şişe, matkap, cep telefonu ve otomobil lastiği gibi yaklaşık 250 kilogram atık malzeme çıkarıldı.

        Denizden toplanan atıklar bir süre Kumbahçe Meydanı'nda sergilendikten sonra, Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de yer aldığı çevre temizliğine 700'den fazla kişinin destek verdiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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