Bodrum'da yüzlerce kişinin katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla deniz dibi, "Daha Temiz Bir Bodrum İçin" sloganıyla da kıyı temizliği programı düzenlendi.

Kumbahçe, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'nda eş zamanlı başlatılan temizliğe ilçe genelindeki okullardan öğrencilerin yanı sıra belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Kıyı temizliğinde onlarca torba çöp toplandı.