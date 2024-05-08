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        Bodrum'da ormana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:14
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        Bodrum'da ormana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, Bodrum'da ormanlık alanlara uyuşturucu saklayarak satışını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

        Zanlılar, takip sonucu gözaltına alındı. Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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