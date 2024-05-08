Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
G.Ö. idaresindeki 34 DPP 908 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Ortaköy mevkisinde aynı istikamette seyreden B.K'nin kullandığı 48 AK 640 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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