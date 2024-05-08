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        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti:

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bu yıl Türkiye ve Muğla'ya gelen İngiliz turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:41
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        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti:
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bu yıl Türkiye ve Muğla'ya gelen İngiliz turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

        Morris, göreve yeni başlayan Aras'ı makamında ziyaret ederek kutladı.

        İngiliz turistlerin tatil tercihleri arasında Muğla'nın ilk sıralarda geldiğini hatırlatan Morris, "Tarihi, kültürü, misafirperver insanlarıyla Muğla, İngiliz vatandaşları tarafından çok seviliyor. Bu yıl Türkiye ve Muğla'daki İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz." dedi.

        Bölgede tatil yapan İngiliz vatandaşlarının sayısının yılda 1,5 milyonu geçtiğini vurgulayan Morris, Muğla'nın tarih ve kültürün korunduğu bir şehir olduğunu ifade etti.

        Aras ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla ve ilçelerinin zengin tarihi, doğası ve coğrafi konumu dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu özellikleri ile her mevsim turist çektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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