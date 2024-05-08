İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bu yıl Türkiye ve Muğla'ya gelen İngiliz turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Morris, göreve yeni başlayan Aras'ı makamında ziyaret ederek kutladı.

İngiliz turistlerin tatil tercihleri arasında Muğla'nın ilk sıralarda geldiğini hatırlatan Morris, "Tarihi, kültürü, misafirperver insanlarıyla Muğla, İngiliz vatandaşları tarafından çok seviliyor. Bu yıl Türkiye ve Muğla'daki İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz." dedi.