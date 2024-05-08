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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:36
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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 5 şüpheli, İzmir'den içerisinde tuğla ve hırdavat malzemeleri olan kamyonetle 20 düzensiz göçmeni ilçeye getirerek ilk etapta bir otele yerleştirdi.

        Zanlılar, daha sonra aynı kamyonetle düzensiz göçmenleri tekneye götürdükleri sırada Akyarlar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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