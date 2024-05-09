Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 450 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali'nde elde edilen gelir ilçedeki bi...
        18. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali'nde elde edilen gelir ilçedeki bi...
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Muğla'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
        Muğla'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret...
        İngiliz Büyükelçi Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret...
        Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da ormana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da ormana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı