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        Fethiye'de "Bronz Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Bronz Cankurtaran Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:36
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        Fethiye'de "Bronz Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Bronz Cankurtaran Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından odanın Likya Salonu ile bir otelinde havuzunda düzenlenen eğitime 12 kişi katıldı.

        Altın Eğitmen Savaş Yapman ve Altın Cankurtaran Suat Acar tarafından verilen eğitimin ilk 2 gününde katılımcılara teorik bilgi verildi.

        Eğitimin son günü ise havuzda uygulama çalışmaları yapıldı. Katılımcılar yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konularında eğitildi.

        Eğitimden başarılı olan 12 kişiye 2 yıl geçerli bronz cankurtaran belgeleri verildi.

        Ayrıca eğitim programı kapsamında FTSO üyesi iş yerlerine 1 Mayıs-1 Aralık 2024 tarihlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği duyuruldu.

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