Fethiye'de "Bronz Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi

Eğitimin son günü ise havuzda uygulama çalışmaları yapıldı. Katılımcılar yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konularında eğitildi.

Altın Eğitmen Savaş Yapman ve Altın Cankurtaran Suat Acar tarafından verilen eğitimin ilk 2 gününde katılımcılara teorik bilgi verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından odanın Likya Salonu ile bir otelinde havuzunda düzenlenen eğitime 12 kişi katıldı.

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