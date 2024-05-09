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        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi

        Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan ve 24 bin 300 lira para cezasına çarptırılan sanık Tolga Yağcı, kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:32
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        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi
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        Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan ve 24 bin 300 lira para cezasına çarptırılan sanık Tolga Yağcı, kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Akgül ailesi avukatının karara itirazının üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, verilen cezayı az bularak sanık Yağcı'nın yeniden yargılanmasına karar verdi.

        Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, Yağcı'nın üzerine atılı "taksirle öldürme" suçunu gerçekleştirdiğinden 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın cezası indirim uygulanarak 5 yıla düşürüldü ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

        Akgül ailesinin avukatı Didem Alaca, adliye çıkışında gazetecilere, verilen cezayı az bulduklarını söyledi.

        Verilen ilk kararın kamuoyu vicdanını rahatsız ettiğini belirten Alaca, "İstinaf Mahkemesi çok yerinde bir kararla hem cezanın arttırılmasını hem de paraya çevrilemeyeceğini hükmetti. Şimdi de mahkeme istinaf mahkemesine uyularak 4 yıl hapis cezasına hükmetti daha sonra 1/2 oranında artırım uyguladı 6 seneye çıkardı. Daha sonrada iyi hal indirimi ile 5 yıl cezaya hükmedildi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre az olduğundan ve öngördüğümüz cezanın yüksek olması sebebiyle tutuklanmasını talep ettik. Savcılık makamı herhangi bir tutuklama talebinde bulunmadı. Mahkeme hakimi de bizim tutuklama talebimizi kabul etmedi." dedi.

        Alaca, bu karara hem karşı tarafın hem de kendilerinin itiraz edeceğini dile getirdi.

        Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022'de lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken Tolga Yağcı'nın (29) kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil çarpmış, Akgül yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanmış, 33 gün sonra tahliye edilmişti.

        Yağcı'nın tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması 19 Ekim 2023'te Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmış, sanığa önce 3 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, daha sonra ceza 24 bin 300 lira para cezasına çevirmişti. Yağcı'nın ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmuştu.

        Akgül'ün ailesi, "Temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu" gerekçesiyle mahkemenin kararını istinafa taşımıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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