Bodrum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Ligde 56 puanla 4. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Erkan'ın durumu maç günü netlik kazanacak.

Karşılaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmet Taşdemir, ligdeki son hafta mücadelesinin çekişmeli geçeceğini söyledi.

Göztepe ile deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden Taşdemir, "Lig hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Kıyasıya bir mücadele var. Bizde bu rekabetin içerisindeyiz ve bu yarışın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız bizim için güzel bir güç, çok güzel atmosfer oluşturuyor." dedi.

Futbolculardan Musah Mohammed de geçen hafta attığı gol için mutlu olduğunu belirterek, "Çok pozitif ve çok inançlıyım. Göztepe maçına iyi bir avantaj için gidiyoruz. Çünkü çeyrek ve yarı final oynamak yorucu, stresli bunu en iyi şekilde bitirip ondan sonra direkt final oynamak istiyoruz." diye konuştu.