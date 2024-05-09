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        Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:49
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        Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kentin farklı yerlerindeki eğitim gören öğrenciler, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Trafik ekiplerinin kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlara broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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