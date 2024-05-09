Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kentin farklı yerlerindeki eğitim gören öğrenciler, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

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