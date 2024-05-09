Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kentin farklı yerlerindeki eğitim gören öğrenciler, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
Trafik ekiplerinin kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlara broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.