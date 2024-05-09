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        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:19
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        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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