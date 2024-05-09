Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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