Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi

        Muğla'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Menteşe ilçesinde, Kız Meslek Lisesi önünde bir araya gelen engelli bireyler ve STK temsilcileri, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Bazılarına yakınlarının eşlik ettiği engelliler, "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Otizm eksiklik değil farklılıktır", "En büyük engel sevgisizliktir" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu,

        İşitme engelli öğrenciler tarafından İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

        Törende konuşan Muğla Zihinsel engelliler Derneği Sekreteri Nurgül Kara, günlük hayatta kronik hasta olan, işitme, konuşma, görme engeli bulunan, ruhsal, zihinsel veya ortopedik engelli kişilerle bir arada yaşadıklarını hatırlattı.

        Engelli bireylerin hayatlarını devam ettirme konusunda zorluklar yaşadığını belirten Kara, bu zorlukları aşmalarının yolunun uygulanacak politikaların engelli dostu nitelikte olmasından geçtiğini ifade etti.

        Bedensel engelli Görkem Çağlar Çelebi de engelli birey olmanın sorunlar oluştursa da asıl sorunun engelliye engel olma sorunu olduğuna dikkati çekerek, engelsiz yaşamın elbette mümkün olduğunu dile getirdi.

        Çelebi, "Yeter ki gönüllerde engel olmasın. Bunun için en iyi ilaç sevgidir." diye ifade etti.

        Engelli bireylerin halk oyunları gösterisi ise ilgiyle izlendi.

        Etkinliğe Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Kütük, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Üçıkbaş, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Muğla Beyazay Derneği Başkanı Pınar Boyacı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Bodrum'da PKK'nın 100 bin lira karşılığında 'ormanı yak' dediği sanığa, 2 k...
        Bodrum'da PKK'nın 100 bin lira karşılığında 'ormanı yak' dediği sanığa, 2 k...
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Sıla'nın öldüğü kazada yeniden yargılanan sürücünün hapis cezası 5 yıla çık...
        Sıla'nın öldüğü kazada yeniden yargılanan sürücünün hapis cezası 5 yıla çık...
        Bodrum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası v...
        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası v...