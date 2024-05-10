Muğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı

Muğla, Burdur ve Isparta'da Gazze'de annelerin yaşam haklarından mahrum bırakılması protesto edildi.

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatınca Anneler Günü vesilesiyle, Gazze'deki annelerin sesi olmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Menteşe Kurşunlu Camisi önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, Gazze'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Gazze'deki annelerin ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Doğru, pazar gününün "Anneler Günü" olduğunu hatırlatarak, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmek beklediğini ifade eden Doğru, Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu dile getirdi.

Doğru, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldüğünü 78 bin 18 kişi yaralandığını söyledi.