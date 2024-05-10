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        Muğla'da depoda çıkan yangında sebze ve meyveler zarar gördü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve ve sebzelerin konulduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:20
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        Muğla'da depoda çıkan yangında sebze ve meyveler zarar gördü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve ve sebzelerin konulduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Karaçulha Mahallesi'nde bulunan toptancı halindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler bitişikteki depolara da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, depodaki sebze ve meyveler zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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