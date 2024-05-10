Muğla'da depoda çıkan yangında sebze ve meyveler zarar gördü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve ve sebzelerin konulduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve ve sebzelerin konulduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi'nde bulunan toptancı halindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler bitişikteki depolara da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, depodaki sebze ve meyveler zarar gördü.
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