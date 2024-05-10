Muğla'da depoda çıkan yangında sebze ve meyveler zarar gördü

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, depodaki sebze ve meyveler zarar gördü.

Karaçulha Mahallesi'nde bulunan toptancı halindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler bitişikteki depolara da sıçradı.

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