Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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