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        Bodrum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:50
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        Bodrum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahın da kullanıldığı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

        İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur D. (30) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan F.T. ve O.K'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Onur D'nin cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Polis yaptığı çalışmada, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin kullandığı aracı Yalıkavak Değirmenler mevkisinde terk edilmiş halde buldu.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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