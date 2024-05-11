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        Bodrum'da ormanı para karşılığı yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021'de çıkan büyük orman yangınını terör örgütü PKK adına 100 bin lira karşılığında çıkardığı iddiasıyla yargılanan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:18
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        Bodrum'da ormanı para karşılığı yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021'de çıkan büyük orman yangınını terör örgütü PKK adına 100 bin lira karşılığında çıkardığı iddiasıyla yargılanan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Güvercinlik Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki Kuyucak mevkisinde 29 Temmuz 2021'de çıkan yangınla ilgili davanın karar duruşması, 9 Mayıs günü Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Mahkeme heyeti sanık İ.S.'yi (27), "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve ""Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanını yakma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca 15 bin gün adli para cezası verildi.

        - Olay

        29 Temmuz 2021'de öğle saatlerinde Bodrum'un Güvercinlik ve Meşelik bölgelerinde orman yangını çıkmış, yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun mücadele sonucunda kontrol altına alınmıştı. Yangında yaklaşık 90 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

        Aydın'da 2022'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 27 yaşındaki İ.S'ye ait cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu görülmesi üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü." mesajı gönderdiği tespit edilmişti.

        HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden şüphelinin 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkisinde olduğu bilgisine ulaşan başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında da 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi.

        Banka hesap hareketlerini de inceleyen başsavcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İ.S. adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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