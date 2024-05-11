Armada Praxis Yalıkavak, bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek ilk finalist takım oldu.

Normal süresi 39-39 berabere biten maçın uzama dakikaları da 46-46 bitti. Maçın yedi metre atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavak, 51-50'lik skorla müsabakayı kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 51-50 mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

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