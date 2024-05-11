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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 51-50 mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:08
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 51-50 mağlup ederek seriyi 2-0 galip tamamladı ve adını finale yazdırdı.

        Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-18 Kastamonu Belediyespor önde tamamladı.

        Normal süresi 39-39 berabere biten maçın uzama dakikaları da 46-46 bitti. Maçın yedi metre atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavak, 51-50'lik skorla müsabakayı kazandı.

        Armada Praxis Yalıkavak, bu skorla play-off şampiyonluk etabında 2-0 öne geçerek ilk finalist takım oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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