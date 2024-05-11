Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Araç sürücüsüne "Araç muayene süresini geçirmek, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak, araçları tescil belgesinde gösterilen amaçları dışında kullanmak" suçlamalarından 15 bin 74 lira idari para cezası uygulandı, araç 15 gün süre trafikten men edildi.

Aracın kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı. Araç şoförü H.K. (21) ile yanında yolcu olarak bulunan C.T. (20) gözaltına alındı.

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