Bodrum aynı anda 2 yolcu gemisini ağırladı

Bodrum Cruise Port'ta aynı anda 2 gemi ağırlandı.

Bodrum Cruise Port'tan yapılan açıklamaya göre, dün Virgin Voyages'a ait "Resilient Lady" ve Marella Cruises'a ait "Marella Discovery" gemileri ile 4 bin 295 yolcu Bodrum Cruise Port'a gelirken, limanda bir de sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Orta Okulu'ndan 30 öğrenci ve 3 öğretmen Marella Discovery kruvaziyerinde ağırlandı, ziyaretçilere denizcilik, kruvaziyer turizmi ve denizlerin korunması hakkında bilgi verildi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, bir yandan kruvaziyer gemilerine üstün bir hizmet sunarken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.