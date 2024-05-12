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        Bodrum aynı anda 2 yolcu gemisini ağırladı

        Bodrum Cruise Port'ta aynı anda 2 gemi ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:23
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        Bodrum aynı anda 2 yolcu gemisini ağırladı
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        Bodrum Cruise Port'ta aynı anda 2 gemi ağırlandı.

        Bodrum Cruise Port'tan yapılan açıklamaya göre, dün Virgin Voyages'a ait "Resilient Lady" ve Marella Cruises'a ait "Marella Discovery" gemileri ile 4 bin 295 yolcu Bodrum Cruise Port'a gelirken, limanda bir de sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Orta Okulu'ndan 30 öğrenci ve 3 öğretmen Marella Discovery kruvaziyerinde ağırlandı, ziyaretçilere denizcilik, kruvaziyer turizmi ve denizlerin korunması hakkında bilgi verildi.

        Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, bir yandan kruvaziyer gemilerine üstün bir hizmet sunarken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Güngör, "Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz. Bununla birlikte gelecek nesillere denizlerin önemini anlatırken, sektörümüzü de tanıtıyoruz. Böylece hem sektörümüzde, hem de denizlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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