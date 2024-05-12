Bodrum'da 18. Uluslararası Uçurtma Festivali

Festivalde, çocuklarıyla katılan anne ve babalar da keyifli dakikalar yaşadı. Gökyüzünü süsleyen rengarenk yüzlerce uçurtma ilçenin birçok noktasından izlendi.

Gün boyu süren etkinlikte çocuk şarkıları, dansları, yüz boyama, palyaço, tahta bacak, mendil kapmaca, halat çekme gibi oyunlar oynandı. Kargıdan uçurtma yapımı, dans gösterileri, yöresel sanatçıların konserlerinin de yer aldığı etkinlikte ödüller verildi.

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