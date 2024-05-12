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        Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Fethiye'de başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:43
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        Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Fethiye'de başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 500 erkek, 311 kadın sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda uluslararası organizasyonlarda boksta kazanılan madalyaları anlattı.

        Son Avrupa Şampiyonası'nda sporcuların 3 altın ve 2 bronz madalya kazandığını belirten Gözgeç, "Bu başarılar tesadüfi değil, boksun nereye gittiğinin ispatıdır. Bundan herkesin iftihar etmesi lazım ki biz de sporcularımız ve onları yetiştiren hocalarımızla gurur duyuyoruz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Şu anda 4 kız, 3 erkek olmak üzere 7 sporcumuz kota almış durumda. Bu ayın 21'inde son eleme maçlarına gideceğiz. Orada da yeni kotalar almak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ise sporculara başarı diledi.

        Şampiyona, 19 Mayıs'ta sona erecek.

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