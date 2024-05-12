Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, lastik botta ve deniz yüzeyinde aralarında bir çocuğun da olduğu 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

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