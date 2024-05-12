Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve batma tehlikesi bulunan bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekipler, lastik botta ve deniz yüzeyinde aralarında bir çocuğun da olduğu 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

        Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Gölet faciası!
        Gölet faciası!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası tamamlandı
        Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası tamamlandı
        Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Fethiye'de başl...
        Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Fethiye'de başl...
        Muğla'da Caretta Caretta Granfondo Bisiklet Yol Yarışı yapıldı
        Muğla'da Caretta Caretta Granfondo Bisiklet Yol Yarışı yapıldı
        Bodrum'da 18. Uluslararası Uçurtma Festivali
        Bodrum'da 18. Uluslararası Uçurtma Festivali
        Bodrum aynı anda 2 yolcu gemisini ağırladı
        Bodrum aynı anda 2 yolcu gemisini ağırladı
        Bodrum FK Play-Off'a odaklandı
        Bodrum FK Play-Off'a odaklandı