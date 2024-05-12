Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası tamamlandı

Erkekler 10 Bin Metre Serbest 20 Yaş ve Büyükler

Üç gün süren yarışlarda 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metre parkurlarda kulaç atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Marmaris Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 20 şehirden, 45 kulüp ve 139 sporcu katıldı.

İçmeler Mahallesi'ndeki plajda gerçekleştirilen organizasyonda; Gençler Dünya Şampiyonası, Gençler Avrupa Şampiyonası, COMEN CUP ve European Aquatics OWS Cup organizasyonları öncesi milli takım seçme yarışları da gerçekleştirildi.

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