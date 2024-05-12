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        Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'nda milli takım seçmeleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:40 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:40
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        Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'nda milli takım seçmeleri tamamlandı.

        İçmeler Mahallesi'ndeki plajda gerçekleştirilen organizasyonda; Gençler Dünya Şampiyonası, Gençler Avrupa Şampiyonası, COMEN CUP ve European Aquatics OWS Cup organizasyonları öncesi milli takım seçme yarışları da gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Marmaris Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 20 şehirden, 45 kulüp ve 139 sporcu katıldı.

        Yarışlarda milli takım barajlarını geçen sporcular; Türkiye'yi Gençler Dünya Şampiyonası, Gençler Avrupa Şampiyonası, COMEN CUP ve European​​​​​​​ Aquatics OWS Cup organizasyonlarında temsil etme hakkı kazandı.

        Üç gün süren yarışlarda 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metre parkurlarda kulaç atıldı.

        Şampiyonada derece yapan yüzücüler şu şekilde oluştu:

        Bayanlar 5 Bin Metre Serbest 14 yaş

        1- Su İnal (Sakarya Yıldızlar Su Sporları)

        2- Gökçe Öztürk (Galatasaray Spor Kulübü)

        3- Nida Başaran (Yıldızlar Yüzme Kulübü Kocaeli)

        Bayanlar 5 Bin Metre Serbest 15 yaş

        1- Beren Çağman (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Eylül Nisa Ayçetin (Talas Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü)

        3- Zeynep Kılıç (Galatasaray Spor Kulübü)

        Bayanlar 5 Bin Metre Serbest Açık

        1- Su İnal (Sakarya Yıldızlar Su Sporları)

        2- Beren Çağman (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        3- Eylül Nisa Ayçetin (Talas Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü)

        Erkekler 5 Bin Metre Serbest 14 yaş

        1- Selçuk Berker Ertürk (Galatasaray Spor Kulübü)

        2- Kaan Karadayı (Galatasaray Spor Kulübü)

        3- Deniz Kılınç (Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)

        Erkekler 5 Bin Metre Serbest 15 yaş

        1- Berkin Avcı (Elit Seva Gençlik Spor Kulübü)

        2- Kaya Uzunkaya (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        3- Hikmet Sami Kopargil (Kayseri Boğaziçi Spor Kulübü)

        Erkekler 5 Bin Metre Serbest Açık

        1- Berkin Avcı (Elit Seva Gençlik Spor Kulübü)

        2- Kaya Uzunkaya (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        3- Hikmet Sami Kopargil (Kayseri Boğaziçi Spor Kulübü)

        Bayanlar 7 Bin 500 Metre Serbest 16 yaş

        1- Selinnur Sade (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Yade Sezen (Galatasaray Spor Kulübü)

        3- Reyhan Aybüke Sürücü (Göztepe Spor Kulübü)

        Bayanlar 7 Bin 500 Metre Serbest 17 yaş

        1- Talya Erdoğan (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Tuna Erdoğan (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        3- Nehir Güler (Ted Mersin Koleji Spor Kulübü)

        Bayanlar 7 Bin 500 Metre Serbest Açık

        1- Talya Erdoğan (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Tuna Erdoğan (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        3- Selinnur Sade (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        Erkekler 7 Bin 500 Metre Serbest 16 yaş

        1- Boran Atasoy (Antalya Spor)

        2- Muhammed Eyüp Oya (Antalya Spor)

        3- Ahmet Emin Ayata (Galatasaray Spor Kulübü)

        Erkekler 7 Bin 500 Metre Serbest 17 yaş

        1- Emir Batur Albayrak (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Atakan Ercan (Antalya Spor)

        3- Efe İşler (Enka Spor Kulübü)

        Erkekler 7 Bin 500 Metre Serbest Açık

        1- Emir Batur Albayrak (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Atakan Ercan (Antalya Spor)

        3- Efe İşler (Enka Spor Kulübü)

        Bayanlar 10 Bin Metre Serbest 14 Yaş

        1- Su İnal (Sakarya Yıldızlar Su Sporları)

        2- Nida Başaran (Yıldızlar Yüzme Kulübü Kocaeli)

        3- Zeynep Hadanoğlu (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        Bayanlar 10 Bin Metre Serbest 15 Yaş

        1- Beren Çağman (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Gökçe Unur (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        Bayanlar 10 Bin Metre Serbest 18 Yaş

        1- Burcunaz Narin (Galatasaray Spor Kulübü)

        2- Azra Akı (Göztepe Spor Kulübü)

        Bayanlar 10 Bin Metre Serbest 19 Yaş

        1- Cemile Miray Abay (Galatasaray Spor Kulübü)

        2- Ece Yıldırım (Galatasaray Spor Kulübü)

        Erkekler 10 Bin Metre Serbest 14 Yaş

        1- Mert Yıldız (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Doruk Karameşe (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        Erkekler 10 Bin Metre Serbest 15 Yaş

        1- Egemen Ayan (Mev Toros Spor Kulübü)

        Erkekler 10 Bin Metre Serbest 16 Yaş

        1- Çakır Aras Çakmak (Bahçeşehir Spor Kulübü Derneği)

        2- Rüzgar Battal (Göztepe Spor Kulübü)

        Erkekler 10 Bin Metre Serbest 17 Yaş

        1- Emir Batur Albayrak (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        2- Emre Sarp Zeytinoğlu (Antalyaspor)

        3- Ömer Kayra Deniz (Bosch Spor Kulübü)

        Erkekler 10 Bin Metre Serbest 18 Yaş

        1- Burhanettin Hacısağır (Elit Seva Spor Kulübü)

        2- Berk Boz (Antalyaspor)

        3- Poyraz Şan Aşkın (Antalyaspor)

        Erkekler 10 Bin Metre Serbest 19 Yaş

        1- İbrahim Etem Akırşan (Zafer Koleji Spor Kulübü)

        Erkekler 10 Bin Metre Serbest 20 Yaş ve Büyükler

        1- Burhanettin Hacısağır (Avrupa Yüzme İhtisas Spor Kulübü)

        2- Gökhan Yiğitoğlu (Galatasaray Spor Kulübü)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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