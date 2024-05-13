Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları ise şöyle:

Foça Mahallesi Çalış sahilinde organize edilen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okul Sporları Federasyonu ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle yapılan yarışlara 19 ilden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.

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